Deel dit artikel:











'D66 Leiden kan niet heen om grote winnaar GroenLinks' Foto: Omroep West

LEIDEN - Ondanks een verlies van drie zetels, is D66 opnieuw de grootste partij in Leiden geworden. Grote winnaar in de Sleutelstad is GroenLinks, dat het aantal zetels heeft verdubbelt. In tegenstelling tot de landelijke trend spelen de lokale partijen in Leiden geen rol van betekenis.

Geschreven door Rob Vlastuin

Verslaggever

Geen grote politieke aardverschuiving tijdens de gemeenteraadverkiezing in Leiden. D66 blijft ondanks het verlies van drie zetels de grootste partij. Het initiatief voor de coalitieonderhandelingen ligt dan ook bij de Democraten, die willen voortborduren op het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Daarbij kan het niet heen om de grote winnaar woensdagavond: GroenLinks. Met een verdubbeling van het aantal zetels van vier naar acht maakt lijsttrekker Walter van Peijpe er geen geheim van dat het een rol wil spelen in het nieuwe college: 'De ambitie was om Leiden groener, gezonder en gelukkiger te maken. Met acht zetels kun je moeilijk om ons heen.'

Lokale partijen Samen hebben D66 en GroenLinks 17 van de in totaal 39 zetels. Met een, wellicht twee andere partijen is er al een meerderheid. Daarbij zou D66 een beroep kunnen doen op VVD (6 zetels), PvdA (4) en/of SP (3), die nu ook al in het college zitten. Maar hoewel het niet voor de hand ligt, ook CDA (3), Partij voor de Dieren (3), Christen-Unie (1) en nieuwkomer Partij Sleutelstad (2) zouden nog kunnen aanschuiven. Maar dat Partij Sleutelstad, de enige lokale partij in Leiden, een rol gaat spelen in het nieuwe college lijkt niet voor de hand te liggen. Ze ontbeert politieke ervaring. En de geschiedenis leert dat lokale partijen het niet goed doen in Leiden. Volgens Van Peijpe is daar een simpele verklaring voor: 'Sommige lokale partijen, die komen uit een soort onvrede over het lokale bestuur. Misschien zijn de mensen in Leiden tevredener dan in een aantal andere steden.' LEES OOK: Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen