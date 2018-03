SnowWorld Zoetermeer heeft weer beste indoor skihal

ZOETERMEER - SnowWorld heeft voor het tweede jaar op rij de prijs gewonnen voor de beste skihal. Dat maakte Snowplaza donderdag bekend. De Zoetermeerse indoor skibaan kreeg de voorkeur boven de andere deelnemers uit Nederland, België en Duitsland.

Snowplaza kent jaarlijks awards toe aan aan diverse categorieën in de wintersportwereld, zoals de beste skihal. Dit jaar brachten ruim 32.000 mensen hun stem uit via de website van Snowplaza. Vorig jaar én in 2013 won SnowWorld ook al deze prijs.

Vorig jaar werd bekend dat SnowWorld een Belgische eigenaar krijgt. Alychlo, het bedrijf van de bekende Vlaamse zakenman Marc Couchke, krijgt een meerderheid van de aandelen in handen.

Topman Koos Hendriks besloot vanwege zijn leeftijd (69 jaar) een stapje terug te doen. Hij blijft wel aan als adviseur van het bedrijf.

