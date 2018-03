Zo reageren dieren op koude begin van de lente

REGIO - De lente is begonnen, maar daar merken we nog maar weinig van. Maar hoe zit dat eigenlijk met de dieren. Zijn ze nu in de war door de kou of trekken ze zich niets van de lange winter aan?

'Dieren zijn niet zo snel in de war. Dat is meer iets voor mensen', zegt boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer. 'Het is niet dat de dieren roepen 'Oh boswachter wat moeten we nu', grapt Kras.

Ze moeten natuurlijk wel rekening houden met het weer. Als het vriest zijn dieren meer bezig met overleven en voedsel zoeken dan zich voortplanten. Dit gedrag van dieren in paartijd - het zogenoemde baltsgedrag - kost energie. 'Maar zodra de zon schijnt en het warmer is, zitten de struiken vol vogels die zoiets hebben van: 'Kijk mij eens zitten en een aantrekkelijke man zijn'.'



Kieviten

Kieviten trekken met de vorstgrens mee, omdat ze afhankelijk zijn van eten uit de grond. Elke kievit maakt voor zichzelf een keuze zodra het koud wordt; of naar het zuiden trekken of blijven. 'Laatst trad de vorst plots in en maakten sommige kieviten de inschatting dat ze het konden uitzitten. Dat terwijl sommige van hun broeders meer naar het zuiden trokken. We vonden toch hier en daar wat dode vogels, omdat de vorst te lang aanhield.'

In de stad heeft de kou minder invloed op dieren, omdat er altijd iets te knabbelen valt; een pindaslinger, zaadbollen of brood. Daardoor zie je bijvoorbeeld dat eenden al volop aan het paren zijn en zelfs al jonge eendjes hebben.