COLUMN: Jeugdbeleid is ook een taak van de gemeente

REGIO - Zomaar een intakegesprek. Met een leuke vrouw, in een leuk huis. Ze heeft twee leuke kinderen van wie de jongste flinke problemen heeft met rekenen. Met de verklaring van de juf - dat haar dochter nou eenmaal een beetje jong is en dat rekenen altijd wel een zwak puntje zal blijven - heeft ze geen genoegen willen nemen. Ze is aan de slag gegaan.

Uren heeft ze doorgebracht op internet, zoekend naar mogelijke oorzaken en natuurlijk naar oplossingen. Ze is bij de oogarts en de fysiotherapeut geweest.

Heeft heel wat middagen met dochterlief samen aan de keukentafel doorgebracht om de sommen nog een keer op een andere manier uit te leggen. Er is een psychologisch onderzoek afgenomen, wat helaas ook geen verklaring bood voor de rekenproblemen.



Financiële mogelijkheden

Maar het gaat haar lukken. Geen twijfel aan. Haar kind gaat geholpen worden. Want zij kan dat regelen. Ze is mondig, is slim, heeft genoeg zelfvertrouwen om te durven twijfelen aan de meningen van de experts en heeft de middelen om het te financieren. En dat is niet eerlijk. Want dat heeft niet iedereen. Dat vindt ze zelf ook.

'Wat nu als ik niet zo eigenwijs was geweest? Of als ik het allemaal niet had kunnen betalen? Hoe was het dan met mijn kind gegaan?' En: 'Ik vraag me dan toch af hoe dat dan gaat met al die kinderen van wie de ouders niet zo’n baan hebben als ik en die dat niet kunnen betalen. Waar komen die dan terecht?'



Lager niveau

Nou wonen we gelukkig in Nederland, dus die kinderen eindigen niet in de goot. Maar natuurlijk gebeurt het dat kinderen instromen op een lager niveau dan had gehoeven. Krijgen kinderen geen of verkeerde diagnoses aangemeten en dus de verkeerde hulp? Zijn er kinderen die met tegenzin naar school gaan omdat niemand precies weet wat er met ze aan de hand is?

Als er iets mensenwerk is dan is het werken met kinderen. En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En als er dan geen kritische ouders zijn die aan de bel trekken... Tja, dan wordt de fout niet gecorrigeerd. En soms is het ook gewoon een kwestie van middelen. Dan weet bijvoorbeeld iedereen wel dat dat ene kind gebaat zou zijn met een beetje meer individuele hulp, maar dan zijn de uren en de mensen er gewoon niet voor. En dan is het kind van wie de ouders die hulp zelf kunnen kopen zwaar in het voordeel.



Jeugdbeleid

Maar ja, moet je het dan niet doen omdat het anders niet eerlijk is? Ik ben geen fan van ouders die hun kind per se naar het VWO willen hebben terwijl dat eigenlijk te moeilijk is. Maar als je kind echt ongelukkig is of dat dreigt te worden of op een schooltype terecht dreigt te komen wat eigenlijk niet bij hem of haar past? Dan natuurlijk wel.

Natuurlijk haal je als ouder alles uit de kast om te helpen. En die andere kinderen dan? Ja, van die gedachte krijg ik een wee gevoel in mijn maag. We mochten gisteren weer stemmen. Jeugdbeleid is ook een taak van de gemeente.

Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl.

Alle columns van Manon van Kreijl zijn terug te lezen op een aparte pagina.