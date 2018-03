Deel dit artikel:











In Den Haag lijkt luxe patat op zijn retour, of toch niet? Foto: Omroep West

DEN HAAG - Je kunt in de snackbar voor een patat met mayonaise gaan, of een patatje oorlog. Maar je kunt het ook net even anders aanpakken. In de 'Haute Friture'-wereld wordt de oer-Hollandse patat in een speciaal jasje gestoken. Maar in Den Haag lijkt die trend op zijn retour.

Twee jaar geleden schoten de 'Haute Friture'-restaurants als paddestoelen uit de grond. Maar na de sluiting van het biologische frietrestaurant Dapp eind vorig jaar, gaat binnenkort ook het Friet District dicht. Volgens Ahmed Badwy, eigenaar van 't Kleinste Winkeltje, komt dat omdat de patat er te duur is. 'Als je voor een gezin patat gaat halen, wil je geen twintig euro betalen voor een zak. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de prijs en de kwaliteit', vindt Badwy.

Hype 'Dit soort dure patatzaken zijn een hype, die nu afneemt', zegt Nathalie de Haan, snackbarmedewerkster: 'Mensen komen toch voor een simpel patatje.' Patrick Kooijman - eigenaar van Frites Atelier - opende twee jaar geleden zijn deuren, maar ziet helemaal geen afname van bezoekers: 'Het is een hype inderdaad, maar nu wordt het kaf van het koren gescheiden. Wij zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat resultaat merken we.'