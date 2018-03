Deel dit artikel:











3600 kilo hasj onderschept; Rijswijker opgepakt Foto: John van der Tol

RIJSWIJK - Een 60-jarige Rijswijker is dinsdag samen met zeven andere personen aangehouden op een bedrijventerrein in Rotterdam (de Spaanse Polder). Ook werd 3600 kilo hasj in beslaggenomen bij een bedrijf dat daar boxen verhuurt. De Rijswijker en twee Libanezen van 41 en 71 jaar zitten nog vast.

De politie kreeg enkele dagen voor de aanhoudingen tijdens een controle informatie over de komst van een container vol softdrugs via de Rotterdamse haven. Die container was afkomstig uit Libanon. Na onderzoek kwam de politie uit bij het bedrijf met opslagboxen. De bewuste container zou hier gelost worden. Bij de start van het lossen werden de Rijswijker, de twee Libanezen en vijf werklui opgepakt. Dat laatste vijftal werd na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek leidde vervolgens naar de woning van de Rijswijker. Hier werden twee vuurwapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen.