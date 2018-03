OM: 'Fysiotherapeut Robert B. verkrachtte cliënt'

DEN HAAG - Hij ontkent het zelf, maar fysiotherapeut Robert B. (28) heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar februari in zijn Haagse praktijk een cliënte verkracht. Het slachtoffer wil een smartengeldclaim indienen.

Volgens het OM maakte de fysiotherapeut - terwijl hij op beide benen van de vrouw zat - ongevraagd haar bh-bandje los. Vervolgens greep hij haar borsten. Daarna zou hij haar broek naar beneden hebben getrokken en met zijn vinger in haar lichaam zijn binnengedrongen.

'Verdachte heeft gebruikgemaakt van zijn overwicht. Dit was verkrachting', aldus de officier van justitie.



'Er was niemand bij'

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij stuurde zijn advocaat. Die ontkende namens hem: 'Het is de verklaring van de vrouw tegen het verhaal van mijn cliënt. Er was voor de rest niemand bij.'

Het slachtoffer zat wel in de rechtbank. Zij kondigde de smartengeldclaim aan. De hoogte daarvan is niet bekend. De rechtbank wacht nog op een rapport van de reclassering over de verdachte.

De zaak wordt op 26 september inhoudelijk behandeld.

