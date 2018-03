Nationale intocht Sinterklaas naar Den Haag? Groep de Mos ziet 't wel zitten

DEN HAAG - Gemeentes lijken niet echt warm te lopen om de nationale intocht van Sinterklaas naar zich toe te halen. Daarom stuurde omroep NTR een brandbrief naar het Genootschap van Burgemeesters. Maar als het aan Groep De Mos ligt, komt de nationale intocht gewoon naar Den Haag. 'Ik zie Sinterklaas Scheveningen al binnen varen', zegt Richard de Mos. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen woensdag is zijn partij de grootste in Den Haag.

De Mos heeft de berichten over de moeite die de NTR heeft met het organiseren van de landelijke intocht ook gelezen. 'Dit lijkt mij een kans voor Den Haag. Scheveningen is een hartstikke mooie plek voor de nationale intocht. Maar dat moeten we wel goed afstemmen met de organisatie die de intocht daar nu al organiseert.'

'Het is het grootste feest van het land', aldus De Mos. 'Waarom zouden we het niet naar Den Haag halen. Het is een mooie kans. Scheveningen is de perfecte locatie. Ik zie het wel zitten.' De Mos zegt tegen Omroep West er werk van te gaan maken.



Traditie

De NTR zendt de landelijke intocht van Sinterklaas jaarlijks uit en zegt door te willen gaan met die jaarlijkse traditie. De intocht wordt elk jaar door de NTR georganiseerd in samenwerking met steeds een andere gemeente. Inmiddels zouden enkele gemeentes gereageerd hebben op de brandbrief en interesse hebben getoond.