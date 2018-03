NAM tekent bezwaar aan tegen stilleggen gasboringen Westland

WESTLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Maasdijk en Monster stil te leggen. Dat zegt een NAM-woordvoerder tegen mediapartner WOS.

De NAM moest vorig jaar augustus stoppen met de gaswinning in beide plaatsen. Volgens het SodM had het bedrijf meer gas uit de grond gehaald dan was afgesproken. In Monster en Maasdijk pompte de NAM respectievelijk 47 en 317 procent te veel gas op.

Een overschrijding van hooguit 20 procent is toegestaan. De afgesproken hoeveelheden kunnen waarschijnlijk veilig uit de grond worden gehaald, maar bij grotere hoeveelheden dreigen mogelijk bodemdaling of zelfs aardbevingen.



'Geen Groningse toestanden'

Het SodM verzekerde desondanks dat er van Groningse toestanden geen sprake was. In het noorden van Nederland hebben bewoners te maken met aardbevingen, met alle gevolgen van dien.

Maar dat is in Maasdijk en Monster niet aan de orde. Volgens het SodM zijn de velden waar naar gas geboord wordt veel kleiner dan in Groningen en zijn de risico's dus ook beperkter. Toch moest de gaswinning voor eind augustus 2017 stoppen.



Bezwaarschrift

De NAM is het hier niet mee eens en gaat nu een bezwaarschrift indienen. Het bedrijf wil in discussie gaan over de wijze waarop het totale productievolume berekend moet worden. Met het bezwaarschrift hoopt de NAM te bereiken dat het in Maasdijk en Monster over enige tijd weer gas mag winnen.

Ondertussen heeft het bedrijf ook een nieuw plan ingediend, waarmee de komende tien jaar gas gewonnen kan worden op de betrokken velden. Dit plan ligt ter goedkeuring bij het ministerie van Economische Zaken (waar het SodM onder valt), de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland.



'Geen verschil van interpretatie'

Volgens de NAM is met het plan geen nieuw verschil van interpretatie meer mogelijk. Het SodM heeft - zo schrijft de WOS - positief op dit plan gereageerd. Het in werking treden van dit nieuwe winningsplan kan echter nog wel een aantal maanden duren.

LEES OOK: Grote zorgen over gaswinning Westland