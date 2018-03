Deel dit artikel:











Burgemeester Zoetermeer sluit Club One na schietpartij

ZOETERMEER - De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, heeft donderdag Club One voor een periode van een jaar gesloten. Dit naar aanleiding van de schietpartij die dinsdagavond plaatsvond. Het is volgens de gemeente het tweede geweldsincident in korte tijd.

Waarom de club werd beschoten is niet duidelijk. Het lijkt erop dat er een automatisch wapen is gebruikt, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zaten zeker 20 kogelgaten in de voordeur van de nachtclub. De club moet nu sluiten vanwege de veiligheidsrisico's voor bezoekers en medewerkers. LEES OOK: Club One in Zoetermeer vol kogelgaten na schietpartij