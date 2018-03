West Wekker: Hertentelling, Sinterklaas en sluiting Club One

REGIO - Goedemorgen! De werkweek zit er weer bijna op. Nog één dag en dan begint het weekend al weer. Om je deze ochtend goed te laten beginnen hebben we het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo zou de nationale intocht van Sinterklaas best wel eens naar Den Haag kunnen komen, als het aan Groep de Mos ligt. Ook is de Zoetermeerse Club One gesloten. Dit is de West Wekker!

1. Vrijwilligers tellen herten in Noordwijkse duinen

In de duinen bij Noordwijk zijn medewerkers en vrijwilligers van Staatsbosbeheer deze week druk bezig geweest met de jaarlijkse hertentelling. Donderdagavond was de laatste telling bij Noordwijk, waarmee ze hopen de populatie van damherten en reeën in kaart te brengen. Zijn er teveel van dit soort grazers in de duinen, dan brengen ze schade toe aan de natuur.

2. Burgemeester Zoetermeer sluit Club One na schietpartij

De burgemeester van Zoetermeer heeft donderdag Club One voor een peridoe van een jaar gesloten. Dit naar aanleiding van de schietpartij die dinsdag plaatsvond. Er zaten zeker twintig kogelgaten in de deur van de nachtclub.

3. Nationale intocht Sinterklaas naar Den Haag? Groep de Mos ziet 't wel zitten

Als het aan Groep de Mos ligt komt de nationale intocht gewoon naar Den Haag. de NTR stuurde een brandbrief naar het Genootschap van Burgemeesters omdat gemeentes niet warm lijken te lopen om de nationale intocht van Sinterklaas naar zich toe te halen. Richard de Mos vindt het een mooie kans voor Den Haag.

4. Officiele verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt

Vrijdag wordt de officiele verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Dan is het officieel dat Groep de Mos de grote winnaar is van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Met negen zetels is de partij de grootste geworden.

Weer: Vandaag is er af en toe zon, maar neemt de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. De temperatuur loopt op tot rond de acht graden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.