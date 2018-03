Deel dit artikel:











Vrijwilligers tellen herten in Noordwijkse duinen Boswachter Mark Kras (l) en vrijwilliger Joost Bouwmeester (r) tijdens de telling. (Foto: Jens van Pieterson)

NOORDWIJK - In de duinen bij Noordwijk zijn medewerkers en vrijwilligers van Staatsbosbeheer deze week druk bezig geweest met de jaarlijkse hertentelling. De telling is nodig om de populatie van damherten en reeën in kaart te brengen. Zijn er teveel van dit soort grazers in de duinen, dan brengen ze schade toe aan de natuur. Donderdagavond was de laatste telling bij Noordwijk, die 'gewoon' met de auto wordt gedaan.

In de uitgestrekte duinen, iets ten noorden van Noordwijk, leven duizenden damherten en reeën. Deze grote grazers brengen, met name vanwege hun grote populatie in het gebied, schade toe aan de natuur, zo zegt Staatsbosbeheer. En dus zijn boswachter Mark Kras en vrijwilliger Joost Bouwmeester donderdag op pad om de dieren te tellen. In totaal trekken deze week zeventien vrijwilligers, twee avond en één ochtend, de duinen in om de populatie in kaart te brengen.

Schade De damherten en reeën brengen schade toe aan landbouwgrond rondom de duinen en zijn een gevaar op de weg, legt boswachter Mark Kras uit. 'En de natuur moet je zoveel mogelijk bevorderen. Je wilt de soortenrijkdom in stand houden, en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Daarom is dit beheer nodig.' In totaal werden er donderdag door Kras en Bouwmeester 22 damherten en 2 reeën geteld. 'En deze gegevens worden door Staatsbosbeheer verder uitgewerkt', legt de boswachter uit. Uiteindelijk worden aan de hand van cijfers van honderden tellers bepaald hoeveel dieren er worden afgeschoten.





