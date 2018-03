Ondanks ongeluk maaltijd toch op tijd

DEN HAAG - Twee maaltijdbezorgers op de scooter zijn donderdagavond op de kruising van de Hoge Zand met de Lange Beestenmarkt in Den Haag op elkaar gebotst. Eén van de bezorgers verstond echter goed zijn vak.Volgens nieuwssite Regio15 besloot hij de plek van het ongeluk te verlaten om zijn bestelling op tijd te bezorgen.

De andere maaltijdbezorger bleef gewond achter op het kruispunt, terwijl zijn collega te voet de bestelling ging afleveren. Toen de hulpdiensten de gewonde naar het ziekenhuis hadden gebracht, kwam de werkgerichte bezorger terug bij de locatie van het ongeval.

Volgens Regio15 is de weggelopen scooterrijder toegesproken door de politie. Het is onbekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld en hoe het met de gewonde bezorger gaat.