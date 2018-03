Extra stroom voor Groene Hart: 80 meter hoge masten geplaatst

Twee hoge masten geplaatst in Kaag en Braassem | Foto: Erik Kooyman

KAAG EN BRAASSEM - Twee tachtig meter hoge hoogspanningsmasten worden vrijdagochtend vroeg in Kaag en Braassem geplaatst. Het zijn de hoogste masten in het project van TenneT om een extra zware stroomverbinding van Beverwijk (Noord-Holland) naar Wateringen aan te leggen.

Verslaggever Erik Kooyman stond donderdagochtend vroeg bij de hoogspanningsmasten in aanbouw. In Muijs in de Morgen vertelde hij dat hij 'er duizelig van werd', zo hoog zijn ze.

Op het bovenste stuk van een mast zit een man die verantwoordelijk is voor het vastmaken van de verschillende mastdelen. Een kraan laat steeds een nieuw mastdeel over hem heen zakken, waar de medewerker van binnenuit een vuistdikke moer moet vastdraaien.



Scheepvaart

De twee masten, met een gewicht van zeventig ton per stuk, vormen het hoogste punt van het project om extra zware stroom door het Groene Hart te laten lopen. Dit is nodig, omdat de bewoners van dit gebied steeds meer stroom gebruiken.

Omdat het bovengrondse kabels zijn, moesten er afspraken worden gemaakt met de scheepvaart. De kabels zijn over de Ringvaart gespannen, waar veel grote schepen varen. '39 meter blijft er voor de schepen over', vertelt Annemarie Slingerberg, de projectbegeleider.