Vraag aan Pauline Krikke? Stel hem op Radio West

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke is vrijdagmiddag weer een uur lang te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Elke maand komt ze langs voor de rubriek: 'Mevrouw de burgemeester'.

We blikken onder andere met haar terug op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag. Ook beantwoordt Krikke vragen van luisteraars.

In maart vorig jaar werd Krikke geïnstalleerd als burgemeester. In januari dit jaar was Krikke voor het eerst een uur lang te gast in het radioprogramma.



Vragen?

Vragen aan Krikke kunnen live gesteld worden in de uitzending tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Luisteraars kunnen bellen naar 070-3905454 of mailen naar haagschebluf@omroepwest.nl.

Het uur erna, tussen 18.00 en 19.00 uur, is oud-journalist Vincent Veenman te gast bij Studio Haagsche Bluf. Hij schreef een boek over fatale overval op juwelier Ruud Stratmann.





