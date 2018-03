Deel dit artikel:











Wie komt in de Haagse gemeenteraad; om 10 uur weten we het Start bekendmaking uitslag verkiezingen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De officiële verkiezingsuitslag van de gemeente Den Haag wordt vrijdag om 10.00 uur in de raadszaal van het Haagse stadhuis bekendgemaakt. Dan is het pas officieel dat Groep de Mos de grote winnaar is van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Met negen zetels is de partij de grootste geworden.

Update: Lees hier de definitieve zetelverdeling in Den Haag Ook wordt bekend wie in de gemeenteraad van Den Haag komt. Kandidaten die met voorkeurstemmen gekozen zijn, krijgen voorrang op de kandidaten die hoger op de lijst staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor lijstduwers. Groep de Mos/Hart voor Den Haag heeft bijvoorbeeld Raymond van Barneveld (plaats 18) en zakenman John van Zweden (plaats 15) op de kandidatenlijst staan. Het betekent dus niet dat de eerste negen automatisch in de raad komen, door voorkeurstemmen kunnen de bekende Hagenaars alsnog in de gemeenteraad komen.

Henk Bres De PVV had Henk Bres als lijstduwer en behaalde twee zetels. Een van die twee kan door voorkeurstemmen door Henk Bres ingevuld gaan worden. Vrijdagochtend weten we meer.