Een maand later: Dood van Orlando Boldewijn (17) nog altijd omgeven met raadsels

DEN HAAG - Een maand na de vondst van zijn lichaam in het water in de Haagse wijk Ypenburg, is de dood van Orlando Boldewijn (17) nog steeds omgeven met raadsels. Was het overlijden van de Rotterdamse scholier moord, zelfmoord of een ongeluk? De politie in Rotterdam, die de zaak onderzoekt, houdt nog steeds 'alle scenario's open'.

Voordat zijn lichaam gevonden wordt, is Orlando al een week spoorloos. Hij is op zondagavond 18 februari niet thuisgekomen na een afspraakje in Den Haag. Orlando sprak vaker met mannen af via datingapps. Maar altijd kwam hij weer veilig thuis.

Op die zondagavond wordt Orlando, na de date, rond 23.00 uur afgezet bij de basisschool op het Böttgerwater, vertelt de man met wie hij het afspraakje had later aan de politie. Orlando wilde vanaf daar met de RandstadRail weer terug naar Rotterdam. Maar daar is hij nooit aangekomen.



Fataal

De politie denkt dat Orlando de uren daarna 'iets fataals is overkomen'. Wat, is nog onduidelijk. De man met wie Orlando een afspraakje had, is geen verdachte. Als Orlando de volgende dag niet op school verschijnt, en twee examens mist, wordt er aangifte gedaan van zijn vermissing.

Zijn vrienden en schoolgenoten van het Wolfert van Borselen tweetalig in Rotterdam, flyeren in de binnenstad van Rotterdam. Maar niemand lijkt iets te weten over het lot van de scholier. Een paar dagen later - Orlando is inmiddels een week vermist - flyert de politie in de RandstadRail. Ook in het winkelcentrum van Ypenburg verschijnen posters met daarop het woord 'Missing' en een foto van Orlando.



De Blauwe Loper

Inmiddels is het 26 februari, acht dagen sinds Orlando niet terugkeerde van zijn afspraakje. Bij Meld Misdaad Anoniem komt een tip binnen. Het is een tip die zo concreet is dat de politie met een bootje gaat zoeken in het water van 'De Blauwe Loper'. Dat er wat gevonden gaat worden, is al snel duidelijk. De grote afzetting, een tent en een container van de Forensische Opsporing verraden de ernst van de zaak.

Rond half negen 's avonds halen duikers een lichaam uit het water van de De Blauwe Loper. Enkele uren later bevestigt de politie waar iedereen al bang voor is: Orlando is gevonden. Een deel van de puzzel is opgelost. Nu is de vraag, hoe is hij daar terechtgekomen?



Bootje

Als het lichaam uit het water is, begint het werk voor de 'mannen in witte pakken'. Tot laat in de avond gaat het onderzoek bij de plas door. De hele nacht bewaken agenten de vindplek. De volgende ochtend gaat het onderzoek daar weer door. De plas is inmiddels gedeeltelijk dichtgevroren.

Wat die ochtend opvalt, is dat er ineens een bootje aan de steiger ligt bij de vindplek. De 'mannen in witte pakken' keren het binnenstebuiten. Waarom ze zo geïnteresseerd zijn in het bootje wordt pas later duidelijk. Eerst wil de politie er niks over kwijt. Later blijkt dat er 'een contact' is geweest op het bootje. Meer wil de politie er niet over kwijt. Ook niet of Orlando op het bootje is geweest.



Poolse vissers

Het bootje is van een buurtbewoner. Na het onderzoek is het bootje verzegeld. Het ligt inmiddels weer tussen de huizen in Ypenburg. Of de eigenaar verdachte is, wil de politie niet zeggen. 'Alles ligt nog open. Ook of deze man verdachte is of niet.'

De zoektocht van de politie gaat verder: die richt zich op twee, waarschijnlijk, Poolse vissers. Mogelijk hebben zij wat gezien op de avond dat Orlando in het water verdween. Er komen borden in de wijk, een getuigenoproep wordt vertaald in het Pools.



Tientallen tips

Het programma Opsporing Verzocht zendt de laatste beelden van de levende Orlando uit. Hij haalt een broodje en een sapje bij een benzinestation in Rotterdam, voordat hij afreist naar Den Haag. De politie heeft inmiddels tientallen tips binnen. De gouden tip zit er nog niet tussen.

