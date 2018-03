Deel dit artikel:











Zo werd er gestemd over het referendum Een vrouw telt de stemmen van het referendum in Den Haag | Foto: ANP

REGIO - Naast de gemeenteraadsverkiezingen stemden we woensdag ook om het referendum van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Opvallend is dat in de studentensteden Leiden en Delft het meest tegen werd gestemd in onze regio. De gemeente Wassenaar had het hoogste percentage voorstemmers.

In Leiden stemden 58,5 procent van de kiezers tegen bij het referendum, terwijl stemde 36,4 procent voor stemde. Leiden was daarmee de gemeente met de minste voorstemmers. Ook Delft was in grote meerderheid tegen de inlichtingenwet: 38,1 procent stemde voor en 56,7 procent tegen. De inwoners van Wassenaar hebben, in onze regio, het minst moeite met de zogenoemde sleepwet. Daar stemde 57,2 procent voor de sleepwet en 39,3 procent tegen.

Andere gemeenten In de gemeente Den Haag stemde 53,9 procent tegen de sleepwet en 41,5 procent voor. In veel andere gemeenten waren de kiezers minder uitgesproken over de wet en kwamen de voor- en tegenstemmers beiden rond de 50 procent uit. In Noordwijk, waar net als in Noordwijkerhout niet werd gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, waren de kiezers het meest in evenwicht: 49, procent stemden voor en 50,0 procent tegen. LEES OOK:

