Weekend uurtje korter want de zomertijd gaat in

DEN HAAG - Uitslapers hebben pech dit weekend, want de zomertijd gaat weer in. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uurtje vooruit gezet: van 02.00 uur naar 03.00 uur.

Door de zomertijd is het 's morgens langer donker en blijft het 's avonds langer licht. De gedachte hierachter is dat je dan meer bespaard op verlichting, omdat lampen pas een uurtje later nodig zijn. 29 oktober gaat de wintertijd weer in.

Als je nou niet kan onthouden hoe je je klok moet verzetten elke keer. In het voorjaar gaat de klok vooruit. En dus gaat de klok in het najaar achteruit.



Afschaffen

De Haagse neuroloog Lyne Rijsman pleitte eind oktober bij Omroep West voor het afschaffen van de zomertijd. Het slaaptekort zou ongezond zijn. 'Het geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten', vertelde Rijsman eerder.

Rijsman is toen een petitie gestart. Die werd door 43.001 mensen ondertekend en is naar het Europees Parlement verstuurd. Afgelopen 8 februari is de kwestie 'zomertijd' besproken in Brussel, toen is er door het parlement niets veranderd.

LEES OOK: 'Schaf de zomertijd af', vindt neuroloog Slaapcentrum