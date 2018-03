Deel dit artikel:











Man die van Kamertribune sprong heeft spijt: 'Ik wilde ze wakker schudden' Foto: ANP en Facebook | Bewerking: Omroep West

DEN HAAG - De man die donderdagmiddag een zelfmoordpoging deed in de Tweede Kamer, heeft spijt van zijn actie. Dat vertelt hij vrijdagochtend tegen Omroep Gelderland. Hans (65) uit Groenlo zegt de poging 'in volle verstand' te hebben gedaan. 'Het was een daad van liefde.'

Na de poging werd Hans naar het ziekenhuis gebracht. 'Ik lig nog in het ziekenhuis, omdat ze bang zijn dat ik nog een zwelling in mijn hoofd en nek oploop, maar ik heb echt niks', vertelt hij aan Omroep Gelderland. Hij zegt bij zijn 'volle verstand' te hebben gehandeld. 'Het was een daad van liefde voor de aarde en de mensen.' Hij voegt daaraan toe 'niet depressief' te zijn.

'Kamerleden wakker schudden' Tegen Omroep Gelderland betuigt Hans spijt: 'Het is natuurlijk nogal wat. Ik heb geprobeerd ze (Kamerleden, red.) wakker te schudden.' Weken bivakkeerde de man voor de ingang van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de legalisatie van wietteelt. Toen dit niet zijn gewenste resultaat gaf, besloot hij zijn actie voort te zetten in de Tweede Kamer. 'Het kwam ineens in me op om dit te doen', vertelt hij aan de regionale omroep.

Kamerleden aangeslagen Het incident gebeurde donderdagmiddag. Terwijl VVD-Kamerlid Arno Rutte aan het woord was, besloot Kamperman van de tribune af te springen. De vergadering werd toen langere tijd stilgelegd. Kamerleden die het zagen gebeuren, waren aangeslagen. Hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl. LEES OOK: Man springt van tribune Tweede Kamer