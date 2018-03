Deel dit artikel:











Dit zijn de opvallendste verschuivingen na de gemeenteraadsverkiezingen

REGIO - De gemeenteraadsverkiezingen leveren ook buiten Den Haag verrassingen op. In de Krimpenerwaard heeft de nieuwe partij Lokaal op 1 uit het niets drie zetels gehaald. In Wassenaar snoepen de lokalen elkaar zetels af, en in veel gemeenten zijn mensen met voorkeurstemmen gekozen.

De Krimpenerwaard kende de afgelopen vier jaar al drie lokale partijen. Gemeentebelang Krimpenerwaard (VGBK) bleef met zeven zetels de grootste, Gemeentebelang Schoonhoven fuseerde vorig jaar met de VGBK en deed dus niet meer apart mee. Pro Krimpenerwaard en Lokaal op 1 bleken de verrassingen. Pro Krimpenerwaard ging van één naar drie zetels, Lokaal op 1 scoorde er ook drie.

Lokaal op 1 De nieuwe partij Lokaal op 1 is opgezet door twee oud-VVD-ers, Janette Hofman uit Lekkerkerk en Geke Smit uit Krimpen aan de Lek. Zij vinden dat het westen van de Krimpenerwaard er maar bekaaid afkwam de afgelopen jaren in vergelijking met Schoonhoven, Stolwijk en Bergambacht, en willen meer aandacht voor hun deel van de gemeente. Dat sentiment wordt kennelijk breed gedeeld, want in hun eigen dorpen zijn ze de grootste geworden.

Oegstgeest In Oegstgeest komt VVD-er Marcus Rolloos met voorkeurstemmen in de raad. Hij was door zijn partij op de zeventiende plaats op de kieslijst gezet, omdat hij 'te eigenzinnig en te veel met groen bezig zou zijn,' aldus mediapartner Unity. Een deel van de achterban vindt dat kennelijk geen probleem, Rolloos kreeg 164 stemmen en is daarmee de op twee na populairste VVD-er, na lijsttrekker Sven Spaargaren en nummer vier Inge Oosterhuis. Oud-ANWB-directeur Guido van Woerkom, die ook in Oegstgeest meedeed voor de VVD, kreeg te weinig voorkeurstemmen voor een zetel.

Wassenaar In Wassenaar heeft de fusie van de lokale partijen Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil slecht uitgepakt voor de fracties. Samen hadden ze vijf zetels, daar zijn er na de verkiezingen nog maar drie van over. D66, GroenLinks en het CDA horen ook tot de verliezers. De andere lokale partijen groeien: Hart voor Wassenaar gaat van één zetel naar drie, en de Democratisch-Liberalen van één naar twee. De VVD is de grootste geworden, die groeide van vier naar zes zetels. In andere gemeenten waren er nauwelijks opvallende verschuivingen. Nog niet alle gemeenten hebben hun definitieve uitslagen online gezet.





