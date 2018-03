Deel dit artikel:











Baldadige actie: gestolen golfkarretje eindigt in sloot In de wijk Meerzicht werd het golfkarretje teruggevonden | Foto: Politie Zoetermeer

ZOETERMEER - Een golfkarretje van golfclub De Burggolf in Zoetermeer is vrijdagnacht gestolen. Het wagentje werd rond 02.00 uur vanaf het golfterrein meegenomen en eindigde ietsje verderop in een slootje bij de Kennemerland. Wie deze baldadige actie op zijn geweten heeft, is nog onbekend.

Volgens een medewerker van de golfclub zou het gestolen karretje eerst nog een rondje door de wijk Meerzicht hebben gereden, voordat het in de sloot belandde. Ook zijn er op de golfclub wat ruiten kapot geslagen, maar naast het golfwagentje is er niets anders meegenomen. Het karretje lag echter wel voor het oprapen. Het sleuteltje ervan lag in een kantoortje en niet in een beveiligd sleutelkastje. De duik in het water heeft het golfkarretje onbruikbaar gemaakt. 'Zonde', aldus de medewerker. De politie is nog op zoek naar de dief of dieven. Camerabeelden zijn er volgens de golfmedewerker niet, de politie zoekt nog getuigen.