Drugsdealer aangehouden in Gouda

GOUDA - Tijdens een onderzoek naar handel in verdovende middelen zijn woensdagavond drie aanhoudingen verricht in Gouda. Het gaat om een 29-jarige man uit Waddinxveen, een 29-jarige Boskoper en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie was na een tip via Meld Misdaad Anoniem in januari dit jaar een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen. De 29-jarige hoofdverdachte uit Waddinxveen zou voornamelijk in Alphen aan den Rijn dealen in harddrugs. Later bleek dat hij ook actief was in onder andere Waddinxveen, Gouda, Reeuwijk en Moerkapelle. De verdachte werd tijdens een deal op de Thorbeckelaan in Gouda aangehouden. De twee andere verdachten die bij de deal aanwezig waren werden eveneens aangehouden.

Na een huiszoeking Waddinxveen en het doorzoeken van een auto werd een onbekende hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. De hoofdverdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek wordt voortgezet. De twee andere verdachten zijn na verhoor naar huis gestuurd.