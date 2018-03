IJshockeyers Den Haag klaar voor dé wedstrijd tegen Heerenveen: 'Gebrand om te winnen'

DEN HAAG - Het seizoen van de ijshockyers van HIJS Hokij kan eigenlijk al niet meer stuk. De succesvolle ploeg van coach Chris Eimers won dit jaar al de beker, pakte het Nederlands kampioenschap en dit weekend kan er nog een prijs aan het lijstje toegevoegd gaan worden: de titel in de BeNe League. Het zou de bekroning zijn voor een fantastisch jaar.

HIJS heeft slechts één overwinning nodig om de BeNe League te winnen. De Hagenaars verdedigen in de best-of-5-serie een 2-1 voorsprong tegen het Heerenveense Unis Flyers, dat ook voor de beker én het Nederlands kampioenschap de opponent was. Zaterdag gaat HIJS op bezoek in Heerenveen.

'Hoe groot de drang is om deze prijs ook te pakken? Enorm', bekent HIJS-coach Eimers, die met zijn ploeg de geschiedenisboeken in kan gaan. 'Dichterbij dan dit gaan we niet meer komen, om drie prijzen in één seizoen te winnen. Maar, laten we eerlijk zijn. We zijn er ook nog niet. De verschillen tussen de twee teams zijn zo klein. De details gaan uitmaken wie er zaterdag gaat winnen.'



'Jongens offeren alles op voor ijshockey'

Bij winst in Heerenveen is HIJS de winnaar van de BeNe League. Gaat Unis Flyers met de zege aan de haal, dan volgt er zondag in de Uithof een vijfde, beslissende wedstrijd. Maar aan zelfvertrouwen is er bij HIJS geen gebrek.

Eimers: 'We hebben het hele jaar een goede drive om succesvol te zijn. De jongens offeren allerlei dingen voor het ijshockey op. Je merkt aan alles dat ze gebrand zijn om ook de titel in de BeNe League te gaan pakken. Deze prijs zou een hele mooie beloning zijn voor de hele club.'

