Leiden kan de eerste stad worden met de PvdD in het college

LEIDEN - In Leiden wordt drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen al gewerkt aan het vormen van een nieuw college. Volgens politiek verslaggever Joost Vullings hebben de twee grootste partijen D66 en GroenLinks al met elkaar gesproken, en zoeken ze nog wat partners.'

Verwacht wordt dat Leiden opnieuw een vierpartijencoalitie krijgt. Als je naar de uitslag zou kijken dan kan je voor Leiden zeggen: D66, GroenLinks, de VVD en wat ik heel leuk zou vinden als de Partij voor de Dieren er bij komt', zegt Vullings in talkshow FRITS! De partij gaat van 1 naar 3 zetels en in nog geen enkel stadsbestuur.

Naast Gouda is D66 ook de grootste partij geworden in Leiden. De partij heeft wel drie zetels moeten inleveren, maar blijft met 9 zetels de grootste partij in de Leidse gemeenteraad. GroenLinks is de grote winnaar en verdubbelt in de raad naar 8 zetels gevolgd door VVD, PvdA en de Partij voor de Dieren.

