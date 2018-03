Deel dit artikel:











Gouden Kjeld, Esmee en Jeroen geridderd Kjeld Nuis viert zijn tweede olympische titel met de Nederlandse vlag | Foto: ANP

DEN HAAG - De gouden medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen zijn vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder andere zitskiër Jeroen Kampschreur en schaatsers Esmee Visser en Kjeld Nuis kregen de versierselen opgespeld van sportminister Bruno Bruins tijdens de huldiging van de sporters in de Grote Kerk in Den Haag.

Kjeld Nuis uit Zoeterwoude pakte twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Hij schreef de 1000 en de 1500 meter op zijn naam. Esmee Visser, die schaatst bij ijsclub Nut en Vermaak in Leimuiden, was de snelste op de 5000 meter. Zitskiër Jeroen Kampschreur uit Leiderdorp pakte het goud op de supercombinatie tijdens de Paralympische Spelen. De sporters werden toegesproken door minister Bruno Bruins. 'Jij doorstond de mentale test op grote wijze', zei hij tegen Kjeld Nuis. 'Je hebt er keihard voor gewerkt. Het was een legendarische ‘dubbel’. Wat moet dat een ongelooflijk gevoel zijn. Onwerkelijk.'

'Sierlijke stijl van schaatsen' Ook debutante Esmee Visser werd geloofd: 'Je allereerste Olympische Spelen. Dan ga je er natuurlijk vol voor. Met jouw sierlijke stijl van schaatsen liet je iedereen zien wie Esmee Visser is. Op weg naar medaille-plaza raakte de chauffeur de weg nog kwijt. Maar jij liet je niet gek maken.' Tegen Jeroen Kampschreur zei de minister: 'Mocht er ergens in Nederland een kind zijn dat denkt: 'ik kan niet sporten', hoop ik dat hij naar jou heeft gekeken. Niet alleen naar je prestaties, maar het enorme plezier dat je uitstraalt. Jij weet waar je kracht zit en je weet wat je wil. Paralympisch goud was je droom: door jouw eigen pure wilskracht.'

Bezoek aan de koning Na de huldiging hebben de sporters een bezoek gebracht aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Paleis Noordeinde.