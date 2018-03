Deel dit artikel:











Bekijk hier de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen De raadzaal van Den Haag | Foto Omroep West/Maarten Brakema

REGIO - De definitieve zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag is vrijdag bekendgemaakt. Dat betekent dat er nog met zetels kan zijn geschoven. Zo verloor Groep de Mos in Den Haag een zetel ten opzichte van de voorlopige uitslag. De partij komt uit op 8 zetels en blijft daarmee de grootste in de Hofstad. Weten wat er bij jou in de gemeente is veranderd? Bekijk alle uitslagen per gemeente in onze tool.