Werkstraf van 180 uur na smijten met hond Roxy De Amerikaanse Stafford Roxy | Foto: Archief

LEIDEN - Leidenaar Cafer G. (38) die hond Roxy mishandelde omdat die een van zijn eigen labradors had gebeten, is vrijdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 180 uur werkstraf. De Leidenaar 'beukte' de Amerikaanse Stafford op zijn kop en smeet het dier de bosjes in.

Dat gebeurde 20 februari vorig jaar op het Alexandrine Tinneplein in Leiden. Het was al de derde keer dat zijn hond te grazen werd genomen door Roxy, aldus Cafer G. Een andere rechter besloot vorig jaar mei al dat Roxy daar niet langer mocht verblijven, vanwege de overlast die de Stafford er veroorzaakte. Toch vindt justitie dat G. zich schuldig heeft gemaakt aan dierenmishandeling door zo 'helemaal los te gaan' op Roxy. Het OM eiste tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden zelfs een celstraf van twee maanden tegen de Leidenaar, ook voor een aantal bedreigingen en beledigingen rond het voorval met de hond, en een opstootje in een Voorschotense supermarkt. 'Hij is een bijzonder opgefokte man met een kort lontje', aldus het OM toen.

Verplicht behandelingspakket Mede vanwege dat korte lontje legt de rechtbank naast de werkstraf van 180 uur nu ook een verplicht behandelingspakket voor de Leidenaar op. Verder kreeg de Leidenaar nog een extra werkstraf van 45 uur omdat hij nog in de proeftijd liep van een eerdere veroordeling. LEES OOK: Celstraf geëist voor mishandelen hond Roxy: 'Het liefst had ik het beest in stukjes gesneden'