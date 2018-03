Zoetermeerse burgemeester ziet Club One liefst vertrekken: 'Dit wil ik niet in de stad'

ZOETERMEER - Zoetermeer is Club One liever kwijt, dan rijk: 'Zaken die dit soort risico's aantrekken, die wil ik liever niet in Zoetermeer. Dat is niet verantwoord', zei burgemeester Charlie Aptroot vrijdag tegen Omroep West.

Afgelopen dinsdag werd de club aan de Van der Hagenstraat beschoten, waarschijnlijk met een automatisch wapen. Even verderop werd een uitgebrande motor gevonden. Het is het tweede zware geweldsincident in korte tijd. Aptroot besloot donderdag daarom de club voor een jaar te sluiten.

In februari was er rondom Club One een incident met 'een zwaar explosief', dit keer werd de deur van de club beschoten. Wie er achter het geweld zit is niet duidelijk. Maar voor Aptroot is de maat vol: 'Dit wil ik niet in de stad', zei hij.



Ondernemers zijn verantwoordelijk voor veiligheid

De burgemeester vindt dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. 'En niet alleen in de zaak zelf maar ook in de omgeving. 'Zij moeten gewoon zorgen dat het veilig is.'

De club moet nu voor een jaar dicht en mag pas weer open als de zaak de beveiliging op orde heeft. Maar als het aan Aptroot ligt, komt het niet zover.



Opvolger Club No Limit

'Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze eerst, en daar hebben ze twaalf maanden de tijd voor, nog eens gaan nadenken of je zo' n zaak wilt hebben. En als je hem wilt hebben, wat mij betreft liever niet in Zoetermeer', zegt Aptroot.

Club One is de opvolger van Club No Limit, in hetzelfde pand aan de Van der Hagenstraat. No Limit werd ook gesloten vanwege geweldsincidenten. Na een half jaar mocht de club weer open. Vervolgens trok de burgemeester de drank- en horecavergunning van in.

