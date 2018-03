Grote verschillen in opkomst Den Haag; Zuiderpark haalt maar 10 procent

DEN HAAG - De opkomst bij de verkiezingen in Den Haag was gemiddeld nog bijna 50 procent, maar dat percentage is bepaald niet gelijk verdeeld over de stembureaus. Het stembureau in de Sportcampus Zuiderpark haalde een opkomst van slechts tien procent. Bij een van de twee stembureaus in het stadhuis kwamen ruim twee keer zoveel mensen als er kiesgerechtigden zijn geregistreerd: een opkomst van 232 procent. Het andere stembureau op het Stadhuis kwam niet verder dan 35 procent.

De Sportcampus was niet het enige bureau waar het rustig bleef, ook in activiteitencentrum Sparring aan de Leyweg kwam niet meer dan eenvijfde van de geregistreerde kiezers. Veel mensen gingen liever naar het stadsdeelkantoor verderop aan de Leyweg, daar was de opkomst maar liefst 85 procent.

Stemhokjes in een verzorgingstehuis zijn geen garantie voor een hoge opkomst. In Waldeck was de opkomst bij woonzorgcentrum Tabitha maar liefst 77 procent, maar in verpleeghuis Quintes slechts 17. Een bovengemiddeld hoge opkomst is te zien in wijken als Benoorden- en Bezuidenhout. Lager dan gemiddeld is het percentage in bijvoorbeeld Morgenstond en Moerwijk.



De Mos scoort bijna overal

Uit de definitieve uitslag blijkt ook dat Groep de Mos/Hart voor Den Haag zijn winst niet alleen heeft gehaald in voor de hand liggende wijken als Duindorp en Loosduinen. In Duindorp haalt de partij 47 procent, maar ook in Transvaal, waar de Islam Democraten de grootste werden, is De Mos bij vrijwel alle stembureaus tweede. Ook in Bohemen en Meer en Bosch is De Mos, na de VVD, de tweede partij.