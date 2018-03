Minder grondwater oppompen Delft geeft geen problemen

DELFT - Sinds de gemeente Delft vorig jaar is begonnen met het verminderen van het oppompen van grondwater, zijn er geen problemen geweest. Dat schrijft de gemeente. De bedoeling is dat er ieder jaar minder water wordt opgepompt, omdat het de gemeente veel geld kost. Om schade te voorkomen is het belangrijk dat het proces langzaam verloopt.

Al meer dan honderd jaar worden grote hoeveelheden grondwater in Delft opgepompt. Toen was het vooral om in de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te gebruiken, of als koelwater. Nu zijn de grote hoeveelheden niet meer nodig. Het water wordt naar de Noordzee getransporteerd en dat kost de gemeente zo'n drie miljoen euro per jaar.

Als het afbouwen te snel gaat kan dit veel schade veroorzaken aan gebouwen, constructies en infrastructuur. Omdat het tot nu toe zo goed verloopt, gaat er het komend voorjaar een volgende afbouwstap in. De bedoeling is dat de gemeente over uiteindelijk tien jaar helemaal stopt met pompen.

