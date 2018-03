Deel dit artikel:











Mensjesrechten documentaires openen Movies That Matter Festival Première van Bachir in Wonderland tijdens Movies That Matter | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Mensenrechten staan deze week centraal tijdens het Movies That Matter Festival in Den Haag. Verspreid over negen dagen zijn er zo'n zeventig films van over de hele wereld te zien. Een belangrijk onderdeel van het filmfestival is educatie. Zoals elk jaar werd de aftrap vrijdagmiddag gegeven in het Theater aan het Spui met de vertoning van twee gloednieuwe Mensjesrechten documentaires.

Dat gebeurde in een zaal met zo'n driehonderd leerlingen van zes Haagse basisscholen. Niet alleen kregen ze de primeur van twee Mensjesrechten documentaires (Bashir in Wonderland en Lara's Reis) te zien, maar was er ook live-muziek uit de West-Sahara, een quiz en een Q&A met de makers van de documentaires. Het Movies That Matter Festival opent vrijdag met de film Aus dem Nichts. De thriller won eerder dit jaar een Golden Globe voor beste buitenlandse film. In Aus dem Nichts gaat een vrouw op zoek naar gerechtigheid nadat haar Koerdische man en zoontje zijn omgekomen bij een aanslag.

Nieuwe competitie Het festival heeft twee hoofdprogramma's: Activist, met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en Camera Justitia, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma Dutch Movies Matter met Nederlandse speelfilms en documentaires. Het filmfestival vindt plaats in het Theater aan het Spui en het Filmhuis Den Haag en is van 23 t/m 31 maart.