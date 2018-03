Maurice Steijn staat open voor nieuw avontuur: 'VVV-Venlo gunt mij dat ook'

DEN HAAG - Het huwelijk tussen Maurice Steijn en VVV-Venlo is de afgelopen vier jaar een gelukkige gebleken. De Hagenaar slaagde erin de club naar de Eredivisie te brengen en daarin zijn de Limburgers dit seizoen al zo goed als veilig. Na vier jaar vindt Steijn het misschien wel tijd worden om een ander avontuur aan te gaan, geeft hij aan in TV West Sport.

Het contract van Steijn werd afgelopen zomer opengebroken en hij zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis van twee jaar. Daarmee heeft hij zich tot de zomer van 2019 verbonden aan de Venlonaren. 'Ik heb toen wel de afspraak gemaakt dat ik voor een bepaald bedrag weg mag als er iets moois op mijn pad komt.'

Een aantal clubs deden in die vier jaar pogingen om Steijn bij VVV weg te halen, maar dat waren niet de clubs waar hij naar zocht. 'Er zijn een aantal mogelijkheden geweest, maar tot nu toe heb ik dat altijd voorbij laten gaan. Ik zit nu vier jaar bij VVV en die jaren zijn uiterst succesvol geweest.'



Stoppen op hoogtepunt?

Na vier jaar en de nodige successen is het misschien wel een mooi moment om te stoppen bij VVV. 'Dat zou kunnen ja. Ik geloof dat er nog steeds rek in de ploeg zit, maar je moet als je een vijfde jaar met elkaar in gaat wel afwachten hoe dat uit gaat pakken. Ik heb afgelopen week met de voorzitter nog wat gegeten en zij gunnen mij ook een mooi ander avontuur.'

