PVV’er Henk Bres: ‘Ze kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen, vriendelijk of niet’

Vrijdag werd de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Dat betekent dat ook duidelijk is geworden wie met voorkeurstemmen is gekozen. Henk Bres stond als lijstduwer op plek tien op de kieslijst van de PVV maar hij kreeg meer dan 1800 stemmen. Dat is flink meer dan de nummer twee op de lijst, Willie Dille, die 367 stemmen kreeg en dus onvoldoende om de raad in te gaan.

Bekijk hier de reactie van Henk Bres: