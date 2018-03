Deel dit artikel:











Ernesto Hoost: 'Rico Verhoeven is wel goed, maar de concurrentie is niet echt sterk' Ernesto Hoost

WASSENAAR - Kickboks-legende Ernesto Hoost lijkt niet onder de indruk van Rico Verhoeven. 'Rico is een soort éénoog in het land der blinden', zegt de viervoudig winnaar van de K1 in Japan. 'Vergelijk het een beetje met de periode in het boksen tussen Mohammed Ali en Mike Tyson. Toen gebeurde er niet zo veel. Ik heb het gevoel dat we met het kickboksen nu ook in zo'n periode zitten. Verhoeven doet het gewoon goed, maar ik vind de concurrentie niet zo heel erg sterk'.

Hoost doet de uitspraken aan de vooravond van het het kickboksgala Fearless 6, vernoemd naar de gelijknamige boksschool in Wassenaar dat het gala organiseert. De meervoudig oud-wereldkampioen werkt als personal trainer bij Fearless. Het gala wordt zondagmiddag gehouden en Hoost kijkt er naar uit. 'Over het algemeen hebben we hier goede wedstrijden, dus ik verwacht wel dat er lekker geknokt gaat worden ja.'