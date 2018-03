Deel dit artikel:











Burgemeester Krikke wil geen nationale Sinterklaasintocht: 'We hebben al zoveel om trots op te zijn' Sinterklaas begroet de burgemeester aan wal Foto: Richard Mulder Sinterklaas met burgemeester Pauline Krikke Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Als het aan burgemeester Pauline Krikke ligt, komt er geen nationale intocht van Sinterklaas in Den Haag. ‘Onze intocht heeft al een landelijke allure. Ik was echt onder de indruk’, zegt Krikke in Studio Haagsche Bluf op Radio West. ‘Ik blijf steeds die kindersnoetjes voor me zien, die net iets te lang in de kou hebben gestaan. Prachtig.’

Geschreven door Jorinda Teeuwen

Gemeentes lijken niet echt warm te lopen om de nationale intocht van Sinterklaas naar zich toe te halen. Daarom stuurde omroep NTR een brandbrief naar het Genootschap van Burgemeesters. Groep de Mos liet daarop weten dat de landelijke Sint van harte welkom is in Den Haag. ‘Ik zie Sinterklaas Scheveningen al binnen varen’, zei Richard de Mos gisteren.

Veel aanpassingen Nergens voor nodig, vindt Krikke. ‘Als je de landelijke intocht doet, moet je heel veel aanpassingen doen. Je moet het bijvoorbeeld in een uur stoppen, want anders is het te veel voor de uitzending. Het klinkt natuurlijk heel erg leuk, maar we hebben al zoveel om trots op te zijn.’ Inmiddels zouden zich er toch een aantal gemeentes gemeld hebben bij de NTR. ‘Wij hebben al zoveel, je moet die andere gemeentes ook wat gunnen’, besluit de burgemeester.