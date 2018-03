Nieuw Elan, VVD, CDA en GroenLinks beoogde coalitie in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nieuw Elan wil het eerst om de onderhandelingstafel met VVD, CDA en Groenlinks om de nieuwe coalitie te vormen. 'CDA is een heel betrouwbare partner en heeft ons de afgelopen vier jaar altijd gesteund. Maar ook met winnaars VVD en GroenLinks moeten we aan tafel', zegt oprichter Gerard van As tegen mediapartner Studio Alphen.

Op de dag dat landelijk alle voorkeursstemmen en restzetels bekend worden, gaat het in Alphen aan den Rijn toch vooral nog over de enorme verkiezingswinst van Nieuw Elan. Na vier jaar in het college van te hebben gezeten is de partij nu met tien zetels in de raad ook voor het eerst de grootste partij in Alphen. Gerard van As, de oprichter en nummer drie van de partij, kreeg alleen al meer dan 1600 stemmen. 'Dit is geweldig. Het is een monsterzege', zegt hij.



CDA

AD Groene Hart publiceert vrijdag een uitspraak van Van As in de krant: 'Doet de burgemeester aan partijpolitiek? Ja, Liesbeth bemoeit zich overal mee. Dat kan ze niet laten.' In het gemeentehuis wordt furieus gereageerd op zijn woorden.

Van As heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. 'Het is stom dat hij dit gezegd heeft, dat hard Gerard niet moeten doen', zegt lijsttrekker André de Jeu. De excuses zijn geaccepteerd, maar op korte termijn gaat er nog wel een gesprek plaatsvinden.



Breed college

Nieuw Elan zou met het CDA en de VVD al een meerderheid hebben, maar wil een breed college. De partij gaat daarom toch op zoek naar een vierde partij. 'Je moet denken aan een raadsprogramma dat gesteund wordt door zo veel mogelijk zetels', zegt De Jeu.

Alphenaren snappen wel waarom de partij zoveel stemmen heeft gehaald. 'Ze tonen initiatief', zegt een mevrouw. 'Ze hebben ontzettend veel voor Alphen gedaan. Het wordt hier in het centrum prachtig en daarin wil ik ze steunen', zegt een ander. Ook denken sommige inwoners van Alphen dat mensen 'wat anders' willen.

