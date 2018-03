Voetbalfans opgelet: beugel in de kleuren van je favoriete club

DEN HAAG - Een beugel krijgen is nooit leuk. Maar bij de Zoetermeerse orthodontistenpraktijk De Wereldlach wordt het wel wat leuker gemaakt. Je kunt er je beugel bestellen in de kleuren van je favoriete voetbalclub. En met een speciale competitie kun je er ook doelpunten voor scoren.

'Ons doel is dat een beugel niet alleen medisch up to date is, maar wij proberen er ook vooral de motivatie in te krijgen', vertelt Poejan Elmi, eigenaar van De Wereldlach. 'Uit onderzoek is gebleken dat jongens hun beugel minder goed dragen. Daarom hebben we de voetbalactie bedacht.' Elmi runt de praktijk samen met zijn vrouw.

Je kunt niet alleen een beugel in je favoriete voetbalkleuren laten maken, hoe beter je je beugel draagt telt ook mee. 'Bij iedere milimeter overbeet die er af gaat, krijg je een doelpunt. De score houden we bij op een speciaal scorebord.'



Klassieker

Vooral de Feyenoord en Ajax-beugels doen het goed. 'Ook die van ADO gaat verrassend hard', vertelt Elmi. 'Ik heb wel een keer gehad dat een jongen een Feyenoord-beugel wilde en dat zijn vader toen ingreep. Hij is fan van Ajax, dus een beugel in de Feyenoord kleuren komt het huis niet in.'