Vrijwilligers maken hun buurt schoon van zwerfvuil

REGIO - Meer dan 100.000 Nederlanders gaan zaterdag op pad voor de zestiende landelijke Opschoondag. Met als motto 'Eén buurt, één missie!' houden de vrijwilligers hun traditionele buurtschoonmaak.

Tijdens de opschoondag gaan jong en oud aan de slag om straten, pleinen en buurten te ontdoen van zwerfvuil. Het is dit jaar de bedoeling dat buurtbewoners ook de bakker, slager, wijkagent en snackbar in hun buurt uitnodigen om mee te helpen.

In Delft wordt de opschoondag ondersteund door De Papaver, het duurzaamheidscentrum van Delft. Er zijn 12 groepen actief in diverse buurten actief, waaronder in het Delftse Hout en bij het Tulpenveld bij station Delft. Ook op andere plaatsen in de regio zijn er opschoonacties.

Organisator van de zestiende editie van de Opschoondag is stichting Nederland Schoon. De stichting werkt samen met bedrijven, burgers en overheid om het probleem van zwerfafval aan te pakken.