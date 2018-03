Deel dit artikel:











Wijkagent Schilderswijk geschrokken door doodsverwensing met hakenkruizen Foto: Facebook politie

DEN HAAG - Wijkagent Kees van Nus, werkzaam in de Haagse Schilderswijk, is hevig ontdaan door een bekladding in zijn wijk. Op een omheining van het speelveld Haagse Hopje op het Jacob van Campenplein zijn twee hakenkruizen getekend voorzien van de tekst ‘Kees dood’.

‘Na 9 jaar als wijkagent snap ik dit echt niet’, laat Van Nus weten in een reactie op Facebook. De bekladding werd vrijdag door de wijkagent ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen en wil de daders graag spreken. Ook buurtbewoners zijn geschrokken van de bekladding. Zij gaan de wijkagent zaterdagmiddag in het zonnetje zetten en een bloemetje aanbieden. De hakenkruizen en tekst willen de bewoners zelf verwijderen.