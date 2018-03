Deel dit artikel:











Man overleden bij aanrijding in Rijswijk Mogelijk is het slachtoffer eerder onwel geworden. (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een man die zaterdag betrokken was bij een aanrijding op de Schaapweg is overleden. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Mogelijk is het slachtoffer eerder onwel geworden.

De aanrijding vond plaats vlak na de rotonde tussen de Sir Winston Churchilllaan en de Schaapweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar overleden. De politie onderzoekt de zaak.