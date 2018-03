Deel dit artikel:











Quick Boys komt zonder Yordi Teijsse niet langs ASWH Quick Boys-speler Max van Steen blij na een goal (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys heeft zaterdag dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. De derdedivisionist kwam in Katwijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen middenmoter ASWH. Daarmee werd een roerige week, waarin topscorer Yordi Teijsse uit de selectie werd gezet, in mineur afgesloten.

Binnen een kwartier nam Quick Boys de leiding. Max van Steen, die de disciplinair gestrafte Teijsse verving, schoot de 1-0 binnen. Die stand bleef niet lang op het scorebord staan. Na een half uur mocht ASWH-spits Peter de Lange aanleggen voor een penalty en hij faalde niet: 1-1. In de tweede helft kreeg Quick Boys meer dan een handvol kansen, maar het winnende doelpunt bleef uit. Daardoor hebben de Katwijkers hun achterstand op Spakenburg 'slechts' verkleind tot vijf punten.

Scoreverloop Quick Boys - ASWH 1-1 (1-1): 1-0 Van Steen, 1-1 De Lange (strafschop)