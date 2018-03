VVSB komt niet verder dan bloedeloze 0-0 tegen Barendrecht

NOORDWIJKERHOUT - Het duel in de tweede divisie tussen VVSB en Barendrecht heeft een bloedeloos gelijkspel opgeleverd: 0-0. Kansen werden er amper gecreëerd in de subtopper op sportpark De Boekhorst. Door het resultaat blijft de formatie uit Noordwijkerhout vijfde en Barendrecht vierde.

De beste kansen waren voor Barendrecht, maar namens de bezoekers lukte het met name Danny Monster niet in om VVSB-doeman Ruben Valk te verschalken. Bij de thuisploeg was clubtopscorer Tommy Bekooij het dichtst bij een doelpunt, maar zijn volley werd geblokt.

VVSB heeft nog steeds twee punten minder (en een wedstrijd meer gespeeld) dan Barendrecht. De nummer zes, HHC Hardenberg, is door een 6-1 zege op Achilles '29 de Noordwijkerhouters genaderd tot op één punt en heeft nog twee duels tegoed.

Scoreverloop VVSB - Barendrecht 0-0 (0-0): n.v.t.

