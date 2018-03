IJshockeyers HIJS pakken 'triple': beker, landstitel én BeNe League

DEN HAAG - De ijshockeyers van HIJS Hokij hebben een sensationeel seizoen afgesloten met het behalen van hun derde hoofdprijs. In de BeNeLeague-finale versloegen ze zaterdagavond Unis Flyers met 1-5. Door die zege is de best-of-5-serie beslist in het voordeel van de Hagenaars: 3-1.

In wedstrijd vier van de finalereeks sloeg HIJS flink toe tijdens de tweede periode. Raymond van der Schuit opende het bal in Heerenveen en pakweg tien seconden later verdubbelde Alan van Bentem zelfs de voorsprong.

Daarop deed Flyers nog wel iets terug in de slotperiode via Adam Bezak, maar Oliver Pataky herstelde de marge van twee weer in Haags voordeel. Alan van Bentem (tweede treffer) en Jeffrey Melissant maakten aan alle spanning een einde in Thialf.



Samensmelting

HIJS had vorige maand ook al ten koste van Unis Flyers de Nederlandse beker en het landskampioenschap veroverd. Met het winnen van de BeNe League, een samensmelting van de beste ploegen uit Nederland en België, is de 'triple' compleet voor het HIJS van succescoach Chris Eimers.

