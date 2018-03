'Man slaat hoogbejaarden met biljartkeu in wooncomplex'

DEN HAAG - Voor twee mannen van 86 en 94 jaar verliep de vrijdagavond veel dramatischer dan ze verwachtten. De hoogbejaarden werden in hun wooncomplex in Den Haag mishandeld. Volgens getuigen gebeurde dat met een biljartkeu. Een 45-jarige man uit Den Haag, die zelf ook lichtgewond raakte, is aangehouden. Tegen hem is aangifte gedaan voor mishandeling en vernieling.

'Het was één grote chaos', zegt Hans van den Berg over de vechtpartij in het wooncomplex aan de Schermerstraat waar zijn vader (86) woont. Volgens hem ging de verdachte volledig door het lint. Tegen Omroep West zegt hij dat zijn vader met een biljartkeu werd geslagen, waarna meerdere ouderen de verdachte te lijf gingen. Dat precieze verhaal kan de politie niet bevestigen, maar de woordvoerder zegt wel dat degene die aangifte deed 'zou zijn geslagen met een voorwerp'.

De vader van de verdachte uit Den Haag is enkele weken geleden overleden en woonde in het complex, zegt Van den Berg. Vrijdagavond rond 21.00 uur liep de dader de gemeenschappelijke ruimte in, waar op dat moment meerdere ouderen aanwezig waren. 'Daar wordt normaliter gebiljart, gekaart en gekletst', legt hij uit. 'Deze man kwam binnenlopen en al snel had iedereen door dat hij onder invloed was. Mijn vader heeft tegen hem gezegd dat hij rustiger aan moest doen. En toen is hij doorgeslagen.'



Onder invloed van alcohol en drugs

Van den Berg: 'De man sloeg met een biljartkeu op het achterhoofd van mijn vader. Al die andere ouderen sprongen ertussen, onder wie de 94-jarige buurman van mijn vader. Ook hij werd hard geslagen door de man.'

De politie bevestigt dat de verdachte tijdens het incident onder invloed was van alcohol en drugs. Hij werd in de omgeving van het wooncomplex aangehouden. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Met de vader van Van den Berg gaat het 'de goede kant op'. Hoe het met de andere gewonde gaat, is niet bekend.