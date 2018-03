Deel dit artikel:











Fortuna en TOP met één been in finale Korfbal League Fortuna-speler Nik van der Steen viert de zege bij PKC. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - In de play-offs om het landskampioenschap hebben de korfballers van Fortuna/Delta een sensationele zege geboekt. Ze wonnen in hun eerste halve finale op bezoek bij PKC/SWKGroep, dat als koploper van de Korfbal League het reguliere seizoen had afgesloten: 23-24. Over zeven dagen kan de best-of-3-serie in Delft beslist worden.