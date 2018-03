Zomertijd weer ingegaan

DEN HAAG - De zomertijd is weer ingegaan. Om 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur vooruitgezet.

Dat betekent dat de nacht een uur korter was. In de ochtend wordt het vanaf nu weer wat later licht, terwijl het 's avonds langer licht blijft.

In het laatste weekend van oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. Dat gebeurt in de nacht van 27 op 28 oktober.

Wereldwijd verzetten ongeveer zeventig landen twee keer per jaar de klok.



Voor- en tegenstanders

Niet iedereen vindt het goed dat we een zomertijd en een wintertijd hebben. Voorstanders zeggen dat de periode leidt tot

energiebesparing, omdat lampen pas later aan hoeven. Tegenstanders zetten vraagtekens bij die energiebesparing. Het

effect is niet aantoonbaar of zo klein dat het de verstoring van het biologische ritme niet waard is.

Het Europees parlement verwierp vorige maand een motie waarin de Europese Commissie werd opgeroepen met een afschafvoorstel te komen.

