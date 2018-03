Deel dit artikel:











Hagenaars winnaar NK Legpuzzelen De prijsuitreiking | Foto: Media tornado

ROELOFARENDSVEEN - Het NK Legpuzzelen in Roelofarendsveen is gewonnen door het team Sondervan der Ham uit Den Haag. De puzzel van duizend stukjes werd gelegd in 1.08.35.

De titelverdedigers, het team de Amsterdammertjes uit Roelofarendsveen, eindigden dit jaar op de vijfde plaats. Het NK Legpuzzelen begon in 2010 als geintje aan de bar onder de naam OVLK (Open Veense Legpuzzel Kampioenschappen) en er deden twintig teams van vier personen mee. In 2017 is het steeds groeiende evenement omgedoopt tot het NK legpuzzelen. Aan het eerste NK deden 75 teams mee. Een jaar later waren er 246 team en meer dan 1.000 deelnemers.