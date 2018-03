Spontane huldiging HIJS na derde hoofdprijs

DEN HAAG - Bij thuiskomst uit Heerenveen waar HIJS Hokij de BeNe League-finale won, zijn de spelers zaterdagavond groots onthaald in Den Haag.

De ijshockeyers sloten zaterdag een sensationeel seizoen af met het behalen van hun derde hoofdprijs. In de BeNe League-finale versloegen ze zaterdagavond Unis Flyers met 1-5. Door die zege is de best-of-5-serie beslist in het voordeel van de Hagenaars: 3-1.

Zondagavond is er vanaf 16.00 uur op de Uithof in Den Haag de mogelijkheid om met het team op de foto te gaan. Het team wordt om 17:00 uur gehuldigd en daarna is er een feest het Sportcafé.