Twee mensen onwel door koolzuurlek bij festival Leiden

(Foto: AS Media)

LEIDEN - Op de Lammermarkt in Leiden zijn zaterdag zeker twee mensen onwel geworden. Een expansievat was verkeerd aangesloten, waardoor er koolzuur lekte. De slachtoffers hadden daardoor ademhalingsproblemen, zegt de politie.

Of het om twee of drie mensen gaat die onwel werden, is niet duidelijk. Ze zijn ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken.

Op de Lammermarkt was het Puur Winter Festival bezig. Er kwamen meerdere ambulances en brandweerauto's op het incident af.